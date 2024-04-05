أسعار ليرة الذهب تواصل التحليق لمستويات غير مسبوقة في المملكة

وطنا اليوم_ارتفع سعر ليرة الذهب بأنواعها الإنجليزية والرشادية في الأردن بعد ارتفاع سعر غرام الذهب بمقدار 80 قرشاً اليوم السبت.

ووصل سعر الليرة الإنجليزية بوزن 8 غرامات من عيار 21 إلى 380 ديناراً، وسعر الليرة الرشادية وصل إلى 332 ديناراً، وهذا ارتفاع تاريخي بسعر الليرة وفقاً لما أفاد به أمين السر للنقابة العامة لأصحاب محلات تجارة الحلي والمجوهرات، سليم ديب.



وأوضح ديب ان سعر الأونصة بلغ اليوم 2329 دولار٬ مشيرا أن تحديد سعر الليرة يستند إلى سعر الذهب العالمي، مع احتساب تكاليف التصنيع والدمغة وأرباح التاجر التي تبلغ حوالي الخمسة دنانير.