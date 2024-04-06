بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. حوادث وجرائم

مقتل شاب أردني بضربة “ماسورة”.. والأمن يحقق

6 أبريل 2024
مقتل شاب أردني بضربة “ماسورة”.. والأمن يحقق

وطنا اليوم_ توفي شاب بعد تعرضه للضرب بأداة راضة “ماسورة” على رأسه خلال مشاجرة عنيفة اندلعت أمس في منطقة الكرامة بالشونة الجنوبية التابعة لمحافظة البلقاء.


وفي التفاصيل، فقد اندلعت المشاجرة بين عدد من الشبان أمام أحد المحلات بسبب خلاف آني، الجمعة.


وقام أحد الأشخاص المشاركين في المشاجرة بضرب المجني عليه بواسطة “ماسورة” على رأسه، وتم إسعافه إلى مستشفى الشونة الجنوبية، وحاول الأطباء إنقاذ حياته إلا أنه ما لبث أن فارق الحياة.


وتم تحويل الجثة إلى مركز الطب الشرعي في مستشفى السلط الحكومي للوقوف على سبب الوفاة.


وعلمت “أخبار الأردن” أنه تم أخذ عطوة أمنية حسب الأصول من ذوي المجني عليه لمدة 3 أيام، وتم التعهد بعدم المساس بالطرف الثاني وممتلكاتهم.


من جهتها، ألقت الأجهزة الأمنية القبض على المشاركين في المشاجرة، وجاري التحقيق معهم تمهيدا لتحويلهم إلى القضاء بعد تحديد الشخص المتسبب في القتل.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
00:47

نداء مواطن ..امام مدير الامن العام

00:46

بيان صادر عن جمعية المتقاعدين العسكريين لبني حميده/ لواء ذيبان

00:29

رئيس الديوان الملكي يلتقي شباب من برنامج الزمالة البرلماني وهيئة شباب كلنا الأردن

23:32

الأردن والقبائل : علاقة تاريخ وحاضر ومستقبل

23:31

العين عبدالحكيم محمود الهندي يكتب : تلك “مؤامرة” من حيث لا تدرون .. فتنبهوا

23:30

فلنترك الخوف ولنتعلم الحذر

23:27

حزب إرادة يصدر مبادئ الحزب بلغة الإشارة..فيديو

23:24

قوة الأردن وتمتين الجبهة الداخلية مرتكزا اساسيا للدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني

22:05

لمن دعا جلالة الملك في ليلة القدر

21:11

إصابات بمشاجرة جماعية في عين الباشا

19:20

مقاتلو “القسام” يجهزون على 11 جندي صهيوني في خان يونس #عاجل

15:45

من عمليّات تهريب الكبتاغون إلى أعمال الشغب الأخيرة.. الأردن يواجه حرب الجيل الرّابع

وفيات
وفاة رئيس بلدية الهاشمية الأسبق عقلة الزيودوفيات الجمعة 5 – 4 – 2024حزب إرادة ينعى القيادي الشبابي في الحزب الديمقراطي الاجتماعي شادي ابو راشدوفيات الأربعاء 3-4-2024وفيات الثلاثاء 2-4-2024