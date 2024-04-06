مقتل شاب أردني بضربة “ماسورة”.. والأمن يحقق

وطنا اليوم_ توفي شاب بعد تعرضه للضرب بأداة راضة “ماسورة” على رأسه خلال مشاجرة عنيفة اندلعت أمس في منطقة الكرامة بالشونة الجنوبية التابعة لمحافظة البلقاء.



وفي التفاصيل، فقد اندلعت المشاجرة بين عدد من الشبان أمام أحد المحلات بسبب خلاف آني، الجمعة.



وقام أحد الأشخاص المشاركين في المشاجرة بضرب المجني عليه بواسطة “ماسورة” على رأسه، وتم إسعافه إلى مستشفى الشونة الجنوبية، وحاول الأطباء إنقاذ حياته إلا أنه ما لبث أن فارق الحياة.



وتم تحويل الجثة إلى مركز الطب الشرعي في مستشفى السلط الحكومي للوقوف على سبب الوفاة.



وعلمت “أخبار الأردن” أنه تم أخذ عطوة أمنية حسب الأصول من ذوي المجني عليه لمدة 3 أيام، وتم التعهد بعدم المساس بالطرف الثاني وممتلكاتهم.



من جهتها، ألقت الأجهزة الأمنية القبض على المشاركين في المشاجرة، وجاري التحقيق معهم تمهيدا لتحويلهم إلى القضاء بعد تحديد الشخص المتسبب في القتل.