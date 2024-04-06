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تايلور سويفت تدخل قائمة مليارديرات العالم

6 أبريل 2024
تايلور سويفت تدخل قائمة مليارديرات العالم

وطنا اليوم_دخلت نجمة البوب تايلور سويفت قائمة “فوربس” لمليارديرات العالم في عام 2024، بعدما حققت جولتها Eras إيرادات كبيرة.

وجمعت سويفت البالغة من العمر 34 عاما، والتي سرقت الأضواء في حفل توزيع جوائز “غرامي” لهذا العام بفوزها بجائزة ألبوم العام للمرة الرابعة، ثروة قدرها 1.1 مليار دولار.

وحسبما نقلت شبكة “سكاي نيوز” البريطانية عن مجلة “فوربس”، فإن تقدير ثروة سويفت جاء بناء على الأرباح التي جنتها من أغانيها وجولاتها الموسيقية.


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