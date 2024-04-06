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الميثاق الوطني يلتقي هيئة قدامى الرياضيين في اربد

منذ ساعتين
الميثاق الوطني يلتقي هيئة قدامى الرياضيين في اربد


اربد ٥ نيسان ٢٠٢٤//

وطنا اليوم_التقى حزب الميثاق الوطني يوم امس الخميس هيئة قدامى الرياضيين في محافظة اربد ممثلا  بالأمين العام الدكتور محمد حسين المومني وعدد من اعضاء الحزب بحضور عدد من الرياضيين والاكاديميين المهتمين بالشأن الرياضي في المحافظة.

بدأ اللقاء بالنقاش حول الاوضاع الوطنية والسياسية على الساحة الاردنية وحول قانون الانتخاب والاحزاب، وما يتوقع ان تفضي إليه العملية الحزبية من نتائج إيجابية ملموسة على حياة المواطن الاردني الذي يساهم بنهضة الوطن من خلال مشاركته الفاعلة في العملية السياسية والانتساب للاحزاب التي تساهم  في رفعة الوطن وتحسين معيشة المواطنين من خلال البرامج التي تطلقها.

هذا وتم الحديث بشكل موسع عن  الحركة الرياضية في المملكة خلال مسيرتها الحافلة، والانجازات الاخيرة لمنتخبنا الوطني النشامى وما قدموه من اداء رياضي مميز والاخلاق العالية التي اتسم بها نشامى منتخبنا الوطني في تصفيات اسيا، وان ما نراه من امكانيات كبيرة عند شباب الوطن يستحق الاهتمام والدعم والمتابعة وهذا موجود في اولويات الميثاق الوطني.

وجرى حوار موسع مع الحضور الكرام والاجابة عن اسئلتهم وسيتم عقد لقاءات مماثلة في الايام القادمة.


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