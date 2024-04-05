السعودية تستحوذ على 27% من إيرادات أشهر مطاعم أمريكانا

وطنا اليوم:سجلت إيرادات أشهر مطاعم أمريكانا للوجبات السريعة في المملكة العربية السعودية -كنتاكي، هارديز، بيتزا هت، كرسبي كريم- ارتفاعا بنحو 11 % على أساس سنوي لتبلغ 2.3 مليار ريال خلال 2023.

وشكلت إيرادات تلك المطاعم في السعودية خلال العام الماضي 27 % من إيرادات المطاعم ذاتها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وكازاخستان البالغة 8.4 مليار ريال.

وبحسب تقرير وحدة التحليل المالي في صحيفة “الاقتصادية”، استند إلى البيانات المالية لشركة أمريكانا، استحوذت السعودية على 30 % من إجمالي فروع مطاعم الشركة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وكازاخستان لتبلغ عدد فروع المطاعم الأربعة نحو 645 فرعا في السعودية، مرتفعة 23 % ما يعادل زيادة بـ 119 فرعا مقارنة بعام 2022.

حصد مطعم كنتاكي نصيب الأسد من حيث الإيرادات بـ 1.4 مليار ريال، مسجلا ارتفاعا بنحو 8 % على أساس سنوي، ومشكلا 62 % من إجمالي إيرادات المطاعم المذكورة، ووصل عدد فروع المطعم في السعودية إلى 265 فرعا بزيادة 16 % على أساس سنوي بنهاية 2023. وشكلت السعودية نحو 26 % من إيرادات المطعم في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وكازاخستان.

يأتي مطعم هارديز في المرتبة الثانية بإيرادات 497 مليون ريال في السعودية مسجلا ارتفاعا بنحو 4 % على أساس سنوي، حيث بلغت عدد فروعه في السعودية 139 فرعا بمعدل نمو 12 % على أساس سنوي، وتمثل السعودية 34 % من إيرادات المطعم في المنطقة المذكورة سالفا.

في المرتبة الثالثة جاء مطعم “بيتزا هت” بإيرادات من فروعه في السعودية بلغت 186.3 مليون ريال مسجلا زيادة بنحو 104 % على أساس سنوي. ووصل عدد فروعه في السعودية إلى 67 فرعا بنهاية 2023 بمعدل ارتفاع 123 % عن نفس الفترة من 2022، ومثلت السعودية 18 % من إيرادات المطعم في المنطقة.

وبلغت إيرادات مطعم كرسبي كريم المختص في المشروبات والحلويات في السعودية 180 مليون ريال بارتفاع 5 % على أساس سنوي خلال 2023، ووصلت عدد فروع المطعم في السعودية 174 فرعا بزيادة 21 % على نفس الفترة من 2022. وشكلت إيرادات المطعم في السعودية 49 % من الإجمالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وكازاخستان.