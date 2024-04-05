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بيان صادر عن حزب البناء والعمل

5 أبريل 2024

وطنا اليوم – يتابع الحزب ببالغ القلق ما جرى خلال الوقفات والاعتصامات الاحتجاجية على العدوان الإسرائيلي الذي يستهدف اهلنا في قطاع غزة والضفة الغربية ، ويدين الحزب باقسى العبارات الصلف الصهيوني وما يرافقه من قتل وتدمير وتهجير وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية .
إن ما جرى خلال هذه الوقفات والاعتصامات غريب على مجتمعنا سواء بالهتافات المسيئة للاردن ومواقفه الداعمة للاهل وعلى رأسها مواقف جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين وجولاته في كل المحافل الدولية وعواصم صنع القرار ، إضافة إلى الدبلوماسية الأردنية وموقفها الحازم ضد الغطرسة الاسرائيلية ، كما أن الموقف الرسمي والشعبي يقف بكل امكاناته ومشاعره مع الأهل وقفة مشرفة تمليها عليهم أواصر القربى والعروبة .
إن الاعتداء وتخريب الممتلكات العامة والخاصة أمر مرفوض ، كما أن التطاول على قوات الأمن والأجهزة الأمنية لا يمكن قبوله أو تبريره .
ويرفض الحزب رفضا قاطعا ، ولا يقبل أن تلعب ايادي خارجية بامننا الوطني ، وإثارة الفوضى ، وتعبث بالأمن والاستقرار الذي نتباهى وننعم به .
إن حملات التجييش التي تمارسها بعض الجهات والتنظيمات الداخلية إرضاء لجهات خارجية وخدمة للاهداف الصهيونية ، لن تمر على أبناء شعبنا الواعي ، المدرك للأخطار التي يواجهها الوطن، تلك الجهات التي تحاول بكل الطرق الإساءة للاردن ومواقفه سواء بوسائل التواصل المشبوهة ، أو التجمعات الغوغائية على حدوده ، ومحاولة اغراقه بالمخدرات ، لكي تنال من أمنه واستقراره .
ويؤكد الحزب دعمه ووقوفه خلف قيادتة الهاشمية ، وقواته المسلحة وأجهزته الأمنية الساهرة على أمن الوطن والمواطن.
حمى الله الوطن مسيجا بالسواعد والبنادق والبيارق.

المكتب الاعلامي

الأمين العام
الدكتور زياد الحجاج


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