الإمارات تستقبل الدفعة 15 من أطفال فلسطين الجرحى ومرضى السرطان

وطنا اليوم:وصلت الدفعة الخامسة عشرة من الأطفال الفلسطينيين الجرحى ومرضى السرطان إلى مطار أبو ظبي لتلقي العلاج في مستشفيات الإمارات، وفق ما أفادت وكالة أنباء الإمارات “وام” الجمعة.

وحطت الطائرة القادمة من مطار العريش في مصر، في مطار زايد الدولي، وعلى متنها 27 من الذين يحتاجون للرعاية الطبية، بالإضافة إلى 60 مرافقاً من عائلاتهم. وذكرت الوكالة الإماراتية أن الفرق الطبية عملت بعد هبوط الطائرة على نقل الجرحى والمصابين التي تتطلب حالاتهم الرعاية الفورية، إلى المستشفيات لتلقي العلاج، فيما تم نقل الحالات الأخرى والمرافقون إلى مدينة الإمارات الإنسانية حيث سيكون مقرّ إقامتهم. وأعرب ذوو المرضى والجرحى عن شكرهم وتقديرهم لدولة الإمارات على مبادرتها الإنسانية.