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مسيرات تضامنية في محافظات عدة تندد بالعدوان الإسرائيلي على غزة

5 أبريل 2024
مسيرات تضامنية في محافظات عدة تندد بالعدوان الإسرائيلي على غزة

وطنا اليوم:انطلقت بعد صلاة الجمعة، مسيرات تضامنية في محافظات عدة تحت عنوان جمعة الغضب ، نصرة للمقاومة ودعما لقطاع غزة الذي يتعرض لعدوان إسرائيلي متواصل منذ 7 أكتوبر 2023.
وندد المشاركون في مسيرة في العاصمة عمّان بالعدوان الإسرائيلي المتواصل على الفلسطينيين في قطاع غزة.
وانطلقت من أمام المسجد الحسيني في وسط البلد مسيرة نظمتها فعاليات شعبية وحزبية، استنكرت العدوان الغاشم على قطاع غزة، داعين إلى الضغط الدولي لوقف المجازر التي يرتكبها الاحتلال بحق المدنيين في القطاع.
وندد المشاركون في المسيرة بازدواجية المعايير الدولية تجاه القضية الفلسطينية، ورفعوا شعارات تندد بالعدوان على أبناء الشعب الفلسطيني في غزة، وطالبوا المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لوقف الحرب المستعرة والمدمرة على غزة.
المشاركين بالمسيرة استنكروا الصمت الدولي الذي يتجاهل المذابح والمجازر المتواصلة التي ترتكبها آلة القتل والتدمير والتهجير الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني وفي قطاع غزة خصوصا.


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