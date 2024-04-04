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بيان صادر عن ديوان ابناء معان في عمان (بيت معان)

5 أبريل 2024
بيان صادر عن ديوان ابناء معان في عمان (بيت معان)

وطنا اليوم – اجتمعت مساء يوم الأربعاء، ٢٣ من شهر رمضان المبارك، كوكبة من رجالات معان ومن كافة العشائر وأصدروا البيان التالي :

نقف جميعا في صف الوطن ونؤكد على التفافنا حول قيادتنا الهاشمية ممثلة بعميد آل هاشم الشرفاء جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين – حفظه الله ورعاه – ، وولائنا مطلق ولا يتجدد للهاشميين وعلى رأسهم جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم أمد الله في عمره وولي عهده الامين.

نشجب ونستنكر أعمال الشغب خلال المظاهرات الأخيرة التي جرت في منطقة الرابية وغيرها من مناطق المملكة والهادفة إلى زعزعة أمن واستقرار الوطن . كما واننا نرفض الاعتداء على رجال الأمن وكذلك الهتافات التي لا يمكن أن تصدر عن أردني حر شريف شرب من ماء الوطن .
 
لهذا فأننا نحذر هذه الفئات ممن تثير الفتنة ، فان كان المضمون العلني لها هي غزة هاشم واهلنا في فلسطين فأن دماء الاردنيون وبقيادتهم الهاشمية لم تجف على الاراضي الفلسطينية .
 
ستبقى بوصلتنا فلسطين وتاجها القدس وهي رسالة الهاشميين والذين لم يتوانوا يوما” عن نصرتها ، والمسيرة مستمرة بقيادتهم لنصرة أهلنا هناك ، فملكنا المفدى وولي عهده الامين قد كسرو حصار غزة وحلقوا في سمائها يغيثون اهلها من الجو ، وها هم نشامى الوطن أبناء القوات المسلحة الاردنية على الارض الفلسطينية يعيشون كما يعيش أبناء غزة تحت القصف الصهيوني الغاشم صامدون لتقديم الرعاية الطبية لاشقائهم ، وها هم أبناء الوطن عامه يتسابقون ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة لتقديم المساعدات الغذائية لاهلنا هناك .
 
ومن هنا نعلن بأننا ضد كل مايدعو الى الاعتصامات والمظاهرات المغرضة والتي خرجت عن أهدافها ومضامينها والاعتداء على أجهزتنا الامنية ، والهادفة الى تشتيت الوحدة الوطنية من خلال الادعاءات الغير مبرر وكل ما يحاول المساس بأمن الوطن والمواطن .

حمى الله الأردن وحمى الله الأسرة الهاشمية بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين وولي عهده الامين .

ديوان ابناء معان في عمان
( بيت معان)


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