اتفاقية لادارة وتشغيل ساحه البضائع الخطره بالعقبة



وطنا اليوم- وقعت شركة تطوير العقبة وشركة ميناء حاويات العقبة، اليوم الخميس، إتفاقية لإدارة وتشغيل عمليات ساحة المواد الخطرة في منطقة العقبة الإقتصادية الخاصة.



ووقع الإتفاقية الرئيس التنفيذي لشركة تطوير العقبة حسين الصفدي والرئيس التنفيذي لميناء حاويات العقبة هارالد نايهوف وذلك في مقر شركة تطوير العقبة، كخطوة هامة وإستراتيجية في تعزيز السلامة والكفاءة التشغيلية داخل ساحة البضائع الخطرة.



وأكد رئيس مجلس مفوضي سلطة العقبة نايف الفايز خلال رعايته توقيع الإتفاقية، أن مثل هذه الإتفاقية تُعد إحدى أهم المشروعات الإستراتيجية التي تنفذها شركة ميناء الحاويات عالية الجودة، فيما يسمح لتطوير منظومة الموانئ والتعامل مع المواد الخطرة، مشيرًا إلى أن الإلتزام المعهود للشركاء في منظومة الموانئ ومقدمي الخدمة ينعكس بشكل إيجابي على الأداء العام للتعامل مع المواد الخطرة والحفاظ على سلامة المنظومة المينائية وتعزيز القدرة التنافسية لمواكبة التطورات العالمية وتسهيل الوصول إلى الروافع الداعمة لإقتصاد البحر المتمثل بمنظومة الموانئ في العقبة من ميناء الحاويات وغيرها من الموانئ الأخرى.



ونصت الإتفاقية على أن تدير شركة ميناء حاويات العقبة أول ساحة متخصصة للبضائع الخطرة في العقبة، نيابة عن شركة تطوير العقبة ووفق التعليمات الصادرة عن سلطة منطقة العقبة الإقتصادية الخاصة، وتطبيق أفضل المعايير الدولية في التعامل والتخزين المؤقت للحاويات المصنفة كخطرة حسب المعايير العالمية وإستخدام معدات إطفاء ذاتية وتدابير أمن وسلامة عصرية لمواجهة المخاطر المحتملة بتسرب السوائل أو الإشتعال أو حوادث الإنفجار.



من جهته، قال الرئيس التنفيذي لشركة تطوير العقبة، حسين الصفدي: “ننطلق في هذه الشراكة مع ميناء حاويات العقبة، وملتزمون بضمان أفضل معايير السلامة والتميُز التشغيلي في ساحة البضائع الخطرة”، لافتًا إلى أن هذا التعاون يؤكد حرص الشركة على تعزيز بيئة آمنة وفعالة لسلاسل التوريد، ودفع تطور وازدهار منطقة العقبة والمنطقة المحيطة بها.



بدوره، أعرب الرئيس التنفيذي لميناء حاويات العقبة هارالد نايهوف، عن إعتزازه بالشراكة، قائلاً: “نقدر ونثمن التعاون مع شركة تطوير العقبة في إدارة ساحة البضائع الخطرة. إن هذا الإتفاق يؤكد إلتزامنا الثابت بضمان أقصى درجات السلامة والكفاءة في عمليات الميناء، من خلال إستغلال خبرتنا ومواردنا، ونحن على إستعداد لوضع معايير جديدة في التعامل مع البضائع الخطرة؛ مما يسهم بالنمو الشامل والإزدهار في منطقة العقبة”.



ويؤكد الإتفاق على إلتزام الطرفين بالمدى البعيد نحو تعزيز التنمية المستدامة والتميز في العمليات البحرية والبرية الآمنة داخل المنطقة.