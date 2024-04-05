القيسي يبحث مع مجلس محافظة الكرك نسب انجاز المشاريع السياحية بالمحافظة



وطنا اليوم_- إلتقى وزير السياحة والآثار مكرم القيسي، في مقر الوزارة اليوم الخميس، رئيس وأعضاء مجلس محافظة الكرك، وذلك للوقوف على المشاريع السياحية بالمحافظة ونسب انجازها والتحديات التي تواجهها محافظة الكرك سياحيًا.



وبحث القيسي، خلال اللقاء الذي حضره الأمين العام للوزارة الدكتور عماد حجازين، وفريق الوزارة، ومدير دائرة الآثار العامة الدكتور فادي بلعاوي، سبل تطوير المشهد السياحي بالمحافظة لما للسياحة من أثر مباشر وفوري على الإقتصاد المحلي.



ويأتي هذا اللقاء، إستكمالاً للنهج التي تقوم به وزارة السياحة والآثار بمتابعة المشاريع التي تقوم بها بالمحافظات، والتشاركية والتكاملية مع المجتمع المحلي والشركاء من القطاعين العام والخاص.



وكان القيسي، قام بزيارة إلى محافظة الكرك في شباط العام الماضي، لمتابعة المشاريع التي كانت الوزارة ودائرة الآثار تقوم بها، والإستماع إلى الشركاء في محافظة الكرك لوضع خطط لتطوير القطاع السياحي من خلال تلك المشاريع.



رئيس مجلس محافظة الكرك عبدالله العبادلة والوفد المرافق، قدموا الشكر على هذا اللقاء الذي يعد دليلاً على منهج متابعة الإنجاز لدى الوزارة.



وأستمع الحضور إلى عرض قدمه فريق الوزارة حول الإنجازات التي قامت بها الوزارة منذ الزيارة إلى المحافظة والخطط المستقبلية، حيث كان في مقدمة العرض إستكمال مشروع البركة والذي وصلت نسبة الإنجاز به إلى 74 بالمئة، وتخصيص مبالغ قرابة 4 ملايين دينار بين عامي 2023 و2024 من ميزانية الوزارة.



وأستعرض الفريق، مشروع تأهيل وتشغيل المحلات التراثية المقابلة لساحة القلعة بنسبة إنجاز تجاوزت ال 75 بالمئة، والخطة الأولية لتطوير الوسط السياحي ومسار وسط المدينة ومسار قلعة عينون، بالإضافة إلى خطط التدريب والتي شملت 80 متدربًا ومتدربة بعامي 2022 و 2023، وخطة تدريب 80 آخرين هذا العام كما تم عرض خطة تدريب 94 من مزودي الخدمة في التجارب السياحية المحلية.



وأستمع الحضور إلى عرض من مدير دائرة الآثار الدكتور فادي بلعاوي، حول انجازات الدائرة في شتى مناطق المحافظة، وجهود الحفاظ على العديد من المواقع الأثرية وحمايتها للأجيال القادمة وفي مقدمتها متحف الكرك والذي سيكون جاهزًا لإستقبال الزوار بعد شهرين من اليوم، وابراج قلعة الكرك والمعبد النبطي ودير عباطة (كهف سيدنا لوط) وطواحين السكر وكنيسة شقيرة وموقع نميرة الإسلامي والبرج المملوكي في القلعة.



القيسي وبعد إستماعه لملاحظات رئيس وأعضاء مجلس محافظة الكرك، أوعز لفريق الوزارة بالعمل على وضع خطة ترويج لجميع المواقع الآثرية السياحية في الكرك كما أوعز بإرسال فرق فنية وهندسية ورفع التقارير الفنية حول العديد من الملاحظات ليتسنى لفريق الوزارة من وضع خطط متابعة وجدول زمني لتنفيذها.