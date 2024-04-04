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الملك يتلقى اتصالا هاتفيا من ولي العهد السعودي بن سلمان .. وهذا ما جرى فيه

4 أبريل 2024
الملك يتلقى اتصالا هاتفيا من ولي العهد السعودي بن سلمان .. وهذا ما جرى فيه

وطنا اليوم_تلقى جلالة الملك عبدالله الثاني، الخميس، اتصالا هاتفيا من سمو الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية.

وتناول الاتصال العلاقات التاريخية المتينة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، ومجمل التطورات في المنطقة، لا سيما الأوضاع المأساوية في غزة.

وأعرب جلالة الملك عن اعتزازه بمستوى العلاقات الأردنية السعودية، والحرص على توطيدها بالمجالات كافة.

وجدد جلالته التأكيد على ضرورة إيجاد أفق سياسي للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين، الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.


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