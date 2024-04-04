بني مصطفى ترعى الإفطار الرمضاني للأشقاء في دور الرعاية التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية

وطنا اليوم_رعت وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى الإفطار الجماعي، الذي نظّمته الوزارة، اليوم الخميس، للأشقاء من منتفعي عدد من دور الرعاية التابعة للوزارة، في مؤسسة الحسين الاجتماعية.



وقالت أنّ هذا اللقاء الذي يضم مايقارب ١٥٠ منتفع موزعين حسب الفئات العمرية في عدد من الدور التابعة للوزارة، يأتي ضمن جهود الوزارة في جمع الأشقاء، وما بينهم وبين مشرفيهم ومقدّمي ومقدّمات الرعاية لهم، وبما يراعي مصلحتهم الفضلى.



وأضافت أن حضور لقاء الأشقاء اليوم، يأتي بهدف مشاركة منتفعي الدور التابعة لها أنشطتهم الاجتماعية، بالشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني، من أجل أن يشعروا بالأجواء الأسرية، كما دأبت عليه الوزارة باستمرار، خلال الشهر الفضيل وعلى مدار العام.



ولفتت أنّ الخدمات المقدمة للفئات التي ترعاها الوزارة في الدور التابعة لها، هي خدمات نوعية، وتقدم وفقاً لأعلى معايير الممارسات الفضلى، والوزارة مستمرة في تحسين خدماتها.



وتخلل اللقاء فقرات ترفيهية في الأمسية التي جمعت الأشقاء بحضور عدد من مسؤولي الوزارة، ومقدمي ومقدمات الرعاية في الدور.



واختتم اللقاء بتقديم الهدايا للمنتفعين المشاركين في اللقاء، والدروع التقديرية لمؤسسة الأميرة تغريد لتعاونها ودعمها المستمر ، وفرقة شرف مقابلة واخوته لمشاركتهم التطوعية في الفقرات الترفيهية.