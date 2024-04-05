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تخريج دورة القرأن الرمضانية رقم “4” في قيادة المنطقة العسكرية الشمالية

منذ 5 ساعات
تخريج دورة القرأن الرمضانية رقم “4” في قيادة المنطقة العسكرية الشمالية

وطنا اليوم- أحتفل اليوم الخميس، في قيادة المنطقة العسكرية الشمالية بتخريج دورة القران الرمضانية رقم/4 وتحت اشراف كلية الأمير الحسن للعلوم الإسلامية.

وتهدف الدورة إلى تسليح جميع أفراد القوات المسلحة بالقران الكريم وترسيخ العقيدة في قلوبهم والتي من ضمنها حب الوطن والحفاظ عليه والإخلاص في العمل وحفاظًا عليهم من الوقوع في الكثير من الآفات المنتشرة.

وأشتملت الدورة التي أستمرت أربع أسابيع على أحكام النون الساكنة والتنوين وأحكام الميم الساكنة والمدود وحفظ جزء عم والتلاوة والتجويد.


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