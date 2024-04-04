الاميره دانا فراس تبحث اجراءات مشروع دعم صمود التراث امام التغير المناخي





وطنا اليوم- بحثت سمو الأميرة دانا فراس رئيسة الجمعية الوطنية للمحافظة على البتراء ومحافظ البلقاء الدكتور فراس أبو قاعود مع السفير البريطاني لدى الأردن فيليب هول اليوم الخميس، الإجراءات المتعلقة بتنفيذ مشروع دعم صمود التراث أمام التغير المناخي، بحضور مديرة المشروع زينة الخشاشنة.



وبموجب المشروع، سيتم إعادة ترميم بيت الجغبير في مدينة السلط، بتمويل من صندوق الحماية الثقافية والمجلس الثقافي البريطاني وبالتعاون مع منظمة “إنتر ناشيونال ترست”، وذلك بعد اعتماد مدينة السلط على قائمة التراث العالمي (اليونسكو).



ويهدف المشروع إلى حماية المواقع التراثية المهمة للسكان المحليين، ورفع وعيهم حول الإرتباط الوثيق بين التغيُّر المناخي والتراث وأهميته، وتطوير منهاج مختص بالتغيُّر المناخي وتأثيره على التراث الثقافي، وبناء المهارات في قطاع التراث والترميم، حيث سيتم التنفيذ من قبل الجمعية الوطنية للمحافظة على البترا ولمدة سنة ونصف وبإشراف ومتابعة كل من وزارة السياحة والآثار، ووزارة البيئة.



وحضر اللقاء مدير شرطة البلقاء العميد الدكتور جمعة الحمايدة، ورئيس بلدية السلط الكبرى المهندس محمد الحيارى ومدير سياحة محافظة البلقاء عماد الرواحنة ورئيسة صندوق الحماية الثقافية ستيفاني غرانت ومدير المجلس الثقافي البريطاني في الأردن اليكس لامبرت.