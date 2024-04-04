العدالة والإصلاح: اللقاءات الملكية نهج هاشمي في التواصل مع الأردنيين

وطنا اليوم:قال حزب العدالة والإصلاح إن اللقاءات الملكية المتواصلة مع الأردنيين تعكس نهجًا هاشميًا في التواصل مع الأسرة الأردنية، وتعظيم الانجاز، والتأكيد على الثوابت الأردنية في الدفاع عن فلسطين وقضيتها العادلة والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في دولته المستقلة وعاصمتها القدس.

وأكد أمين عام الحزب غازي عليان في تصريح صحفي، أن لقاءات الملك مع أبناء شعبه، والتي تتزامن مع احتفالات المملكة باليوبيل الفضي لجلالته، تأتي في ظل ظروف دقيقة تشهدها المنطقة بسبب العدوان الإسرائيلي على غزة وتبعاته الخطيرة على المنطقة، وتجاوزه كل الأخلاقيات الإنسانية والدولية، وما تسبب به من تدمير وتشريد بحق الغزيين وتهجيرهم.

وبين أن حديث الملك مع أبناء شعبه خلال هذه اللقاءات تعكس اعتزازا ملكيًا بما تحقق من انجازات وطنية في مختلف المجالات، وحرصًا على مواصلة مسيرة البناء والتنمية والتطوير، وصولًا الى مستقبل أكثر ازدهارا للأردن وأبناء شعبه.

وقال عليان إن اللقاءات الملكية في هذه الظروف، تؤكد بكل وضوح معاني اللحمة الوطنية والتفاف الأردنيين حول قيادتهم، ودعم مواقف جلالته المتقدمة تجاه الأهل في غزة وعموم فلسطين.

وأستهجن عليان محاولات التشكيك التي تستهدف المواقف الأردنية، وما يرافقها من إساءات للأجهزة الأمنية ومؤسسات الدولة الأردنية على اختلافها، مؤكدا أن هذه المحاولات لن تنال من عزيمة الأردنيين ومواقف الملك الراسخة من دعم ونصرة الأشقاء في الضفة الغربية وقطاع غزة ودعم صمودهم في وجه الاحتلال وخططه التوسعية وتصفية قضيتهم العادلة.

ودعا إلى نبذ هذه الأصوات وأصحابها، والتصدي لها، والتركيز على إدامة كل جهد مخلص لنصرة الأهل في غزة والدفاع عنهم وتعزيز صمودهم.

وفي نهاية تصريحه أكد عليان على قرار الحزب بخوض الانتخابات النيابية القادمة على أسس برامجية، وأن الحزب سيصدر قريبا بيانًا تفصيليًا بمضمون قراره.