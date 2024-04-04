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وفاة (٤) اشخاص وإصابة صابة أثنين آخرين إثر حادث تدهور في محافظة معان 

4 أبريل 2024
وفاة (٤) اشخاص وإصابة صابة أثنين آخرين إثر حادث تدهور في محافظة معان 

وطنا اليوم_تعاملن كوادر الإنقاذ والإسعاف في مديرية دفاع مدني معان والشرطة  عصر اليوم مع حادث تدهور مركبة بمنطقة عنيزة .

اذ نتج عن الحادث وفاة اربع اشخاص  واصابة إثنين آخرين حيث عملت فرق الإسعاف على تقديم الاسعافات الاولية اللازمة للإصابتين ومن ثم نقلهما واخلاء الوفيات الى مستشفى معان الحكومي، وتم فتح تحقيق مروري بالحادث.


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