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ملابس العيد” ضمن إنزالات جوية على شمالي غزة

4 أبريل 2024
ملابس العيد” ضمن إنزالات جوية على شمالي غزة

وطنا اليوم_قال الجيش الأردني اليوم الخميس، إنه نفذ “10 إنزالات جوية لمساعدات إنسانية وغذائية على عدد من المواقع شمالي القطاع، بمشاركة دول شقيقة وصديقة”.

وأضاف أنه “في إطار حرص الأردنيين على مشاركة الأشقاء في قطاع غزة عيد الفطر السعيد، احتوت صناديق الإنزال الجوي التي حملتها الطائرات الأردنية اليوم الخميس، على ملابس العيد إضافةً إلى مواد غذائية، وذلك في ظل ما يشهده القطاع من حرمان فرضته الحرب الإسرائيلية على الأهل في القطاع”.

وتابع: “تمت عملية الإنزال من خلال طائرتين تابعتين لسلاح الجو الملكي الأردني، وأربع طائرات تابعة للولايات المتحدة الأميركية، وطائرة تابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة، وطائرة تابعة لجمهورية مصر العربية، وطائرة تابعة لجمهورية ألمانيا الاتحادية، إضافةً إلى طائرة تابعة لدولة هولندا”.

وأكد الجيش الأردني أنه “مستمر بإرسال المساعدات الإنسانية والطبية عبر جسر جوي لإيصالها من خلال طائرات المساعدات من مطار ماركا باتجاه مطار العريش الدولي أو من خلال عمليات الإنزال الجوي على قطاع غزة أو قوافل المساعدات البرية، لمساعدة الأهل في قطاع غزة على تجاوز الأوضاع الصعبة خلال شهر رمضان المبارك، وتجسيداً لروح التعاون والتعاضد بين أبناء الشعبين الشقيقين”.

وأشار إلى أن “عدد الإنزالات الجوية التي نفذتها القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع ارتفع إلى 71 إنزالاً جوياً أردنياً، و147 إنزالاً جوياً بالتعاون مع دول شقيقة وصديقة”.


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