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دوام السوق المركزي والمسالخ خلال عطلة العيد

4 أبريل 2024
دوام السوق المركزي والمسالخ خلال عطلة العيد

وطنا اليوم:أعلنت أمانة عمان الكبرى، أن دوام دائرة المسالخ طلية أيام عطلة العيد المبارك يوميا من الساعة 7:30 صباحاً ولغاية الساعة 6 مساء.
وقالت إن دائرة المسالخ ستستمر في تقديم خدمات معاينة اللحوم بجميع أنواعها وإقرار صلاحيتها للاستهلاك البشري وعرضها في سوق بيع اللحوم المركزي تأمينا لاحتياجات السوق خلال عطلة العيد.
كما أعلنت الأمانة أن عطلة عيد الفطر لسوق الجملة المركزي للخضار والفواكه ستقتصر على اليوم الأول والثاني من أيام العيد، وسيجري استقبال المنتجات البستانية اعتبارا من مساء ثاني أيام العيد ما لم يصادف يوم العطلة الأسبوعية للسوق (يوم الخميس)، وستستقبل المنتجات البستانية كالمعتاد مساء يوم الجمعة ويستأنف السوق أعماله الاعتيادية يوم السبت


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