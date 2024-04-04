بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رئيسي

الأردن: الإجراءات الاستفزازية بحق مسيحيي القدس خرق فاضح ومرفوض

4 أبريل 2024
الأردن: الإجراءات الاستفزازية بحق مسيحيي القدس خرق فاضح ومرفوض

وطنا اليوم:أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، الخميس، محاولات شرطة الاحتلال الإسرائيلي إخلاء حديقة البقر التي تعتبر جزءا من أملاك الكنيسة الأرمنية في البلدة القديمة للقدس المحتلة، باعتبارها إجراءات باطلة ومرفوضة وفق القانون الدولي، وخرقاً للوضع التاريخيّ والقانوني القائم في القدس المحتلة.
وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير سفيان القضاة، إن الإجراءات الاستفزازية بحق مسيحيي القدس المحتلة والاعتداءات على رجال الدين المسيحيين، هي خرقٌ فاضح ومرفوض للقانون الدولي، وللوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها، داعياً المجتمع الدولي إلى ضرورة الاضطلاع بمسؤولياته، ووقف الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة والمتواصلة للقانون الدولي.
وشدد القضاة على أن الحي الأرمني جزء أصيل من البلدة القديمة للقدس وأسوارها، وهو موقع مسجل على لائحة اليونسكو للتراث العالمي عام 1981 بطلب من الأردن، وتم إدراجه عام 1982 على لائحة التراث المهدد بالخطر بفعل انتهاكات وإجراءات إسرائيل غير القانونية في البلدة القديمة للقدس. وأكد القضاة على أن جميع الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير طابع المدينة المقدسة ووضعها القانوني لاغية وباطلة، ومخالفة صريحة للمواثيق والقرارات الدولية ذات الصلة


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
06:21

بعث زيادة حجم الصادرات الزراعيه بين الاردن والسعودية

05:02

اتفاقية لادارة وتشغيل ساحه البضائع الخطره بالعقبة

04:25

الأوقاف تصرّح حول مصليات العيد بالأردن

03:22

تخريج دورة القرأن الرمضانية رقم “4” في قيادة المنطقة العسكرية الشمالية

03:20

القيسي يبحث مع مجلس محافظة الكرك نسب انجاز المشاريع السياحية بالمحافظة

02:19

الاميره دانا فراس تبحث اجراءات مشروع دعم صمود التراث امام التغير المناخي

01:36

بيان صادر عن ديوان ابناء معان في عمان (بيت معان)

01:30

جامعة جدارا توقع اتفاقية شراكة مع شركة بلادور للحلول التقنية

01:25

ورشة تدريبة حول فن التفاوض في جامعة اليرموك

00:47

جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية تقيم إفطارًا خيريًا للأيتام

00:15

مع اقتراب عيد الفطر المبارك… بلدية خالد بن الوليد تقوم باعمال تنظيف داخل المقبرة في بلدة ملكا

00:01

ولي العهد يشارك مصابين عسكريين مأدبة الافطار

وفيات
وفيات الأربعاء 3-4-2024وفيات الثلاثاء 2-4-2024عشائر الشوبك تنعى القاضي عبد القادر الطورةوفيات الاثنين 1-4-2024وفيات الأحد 31-3-2024