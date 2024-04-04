تحويلات مؤقتة على طريق المطار

وطنا اليوم:أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان عن تحويلات مؤقتة لغايات إستكمال أعمال تركيب جسر المشاة المعدني على طريق المطار في المنطقة الواقعة ما بين جسر مادبا وتقاطع ممر عمّان التنموي شارع الـ100.

وقالت الوزارة، الجمعة، إنّه سيتم وبالتعاون مع مديرية الأمن العام، إجراء تحويلات مرورية على طريق المطار، واغلاق السير بالإتجاهين وتحويل السير لطريق الخدمات من فجر الجمعة وحتى صباح نفس اليوم.

وبينت أن الاغلاق “رقم 1” سيتم تحويل السير القادم من الجنوب بإتجاه عمّان عند المخرج المؤدي إلى ممر عمّان التنموي وتحويل السير إلى جسر الطنيب، حيث يتم الإلتفاف أعلى الجسر والرجوع عبر شارع الخدمات بإتجاه عمّان والخروج من شارع الخدمات عبر أول مخرج بعد موقع جسر المشاة المراد تركيبه.

وتابعت الوزارة، أن اغلاق “رقم 2” سيتم تحويل السير القادم من ممر عمّان التنموي (شارع الـ100) إلى مسرب الخدمة قبل جسر الطنيب بإتجاه عمّان والعودة إلى شارع المطار عبر أول مخرج لشارع الخدمات بعد موقع الجسر المراد تركيبه، ويبقى السير المتجه إلى طريق مطار الملكة علياء و محافظات الجنوب كما هو.

وأشارت إلى أن اغلاق “رقم 3” سيتم تحويل السير للمسرب القادم من عمّان إلى الجنوب إلى شارع الخدمات والخروج من شارع الخدمات عبر المخرج المخصص بعد موقع الجسر المراد تركيبه.

ولفتت الوزارة، إلى أن الانتهاء من تنفيذ الأعمال كافة وإعادة الحركة المرورية على الطريق قبيل ظهر الجمعة، حيث تم تجهيز موقع التحويل بكافة عناصر السلامة العامة.

وأهابت وزارة الأشغال، سالكي الطريق إلى التقيد بأسس القيادة الآمنة وتعليمات كوادرها العاملة في الميدان وتعليمات الشركاء في مديرية الأمن العام.