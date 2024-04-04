بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. اخبار محلية

تحويلات مؤقتة على طريق المطار

4 أبريل 2024
تحويلات مؤقتة على طريق المطار

وطنا اليوم:أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان عن تحويلات مؤقتة لغايات إستكمال أعمال تركيب جسر المشاة المعدني على طريق المطار في المنطقة الواقعة ما بين جسر مادبا وتقاطع ممر عمّان التنموي شارع الـ100.
وقالت الوزارة، الجمعة، إنّه سيتم وبالتعاون مع مديرية الأمن العام، إجراء تحويلات مرورية على طريق المطار، واغلاق السير بالإتجاهين وتحويل السير لطريق الخدمات من فجر الجمعة وحتى صباح نفس اليوم.
وبينت أن الاغلاق “رقم 1” سيتم تحويل السير القادم من الجنوب بإتجاه عمّان عند المخرج المؤدي إلى ممر عمّان التنموي وتحويل السير إلى جسر الطنيب، حيث يتم الإلتفاف أعلى الجسر والرجوع عبر شارع الخدمات بإتجاه عمّان والخروج من شارع الخدمات عبر أول مخرج بعد موقع جسر المشاة المراد تركيبه.
وتابعت الوزارة، أن اغلاق “رقم 2” سيتم تحويل السير القادم من ممر عمّان التنموي (شارع الـ100) إلى مسرب الخدمة قبل جسر الطنيب بإتجاه عمّان والعودة إلى شارع المطار عبر أول مخرج لشارع الخدمات بعد موقع الجسر المراد تركيبه، ويبقى السير المتجه إلى طريق مطار الملكة علياء و محافظات الجنوب كما هو.
وأشارت إلى أن اغلاق “رقم 3” سيتم تحويل السير للمسرب القادم من عمّان إلى الجنوب إلى شارع الخدمات والخروج من شارع الخدمات عبر المخرج المخصص بعد موقع الجسر المراد تركيبه.
ولفتت الوزارة، إلى أن الانتهاء من تنفيذ الأعمال كافة وإعادة الحركة المرورية على الطريق قبيل ظهر الجمعة، حيث تم تجهيز موقع التحويل بكافة عناصر السلامة العامة.
وأهابت وزارة الأشغال، سالكي الطريق إلى التقيد بأسس القيادة الآمنة وتعليمات كوادرها العاملة في الميدان وتعليمات الشركاء في مديرية الأمن العام.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
06:21

بعث زيادة حجم الصادرات الزراعيه بين الاردن والسعودية

05:02

اتفاقية لادارة وتشغيل ساحه البضائع الخطره بالعقبة

04:25

الأوقاف تصرّح حول مصليات العيد بالأردن

03:22

تخريج دورة القرأن الرمضانية رقم “4” في قيادة المنطقة العسكرية الشمالية

03:20

القيسي يبحث مع مجلس محافظة الكرك نسب انجاز المشاريع السياحية بالمحافظة

02:19

الاميره دانا فراس تبحث اجراءات مشروع دعم صمود التراث امام التغير المناخي

01:36

بيان صادر عن ديوان ابناء معان في عمان (بيت معان)

01:30

جامعة جدارا توقع اتفاقية شراكة مع شركة بلادور للحلول التقنية

01:25

ورشة تدريبة حول فن التفاوض في جامعة اليرموك

00:47

جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية تقيم إفطارًا خيريًا للأيتام

00:15

مع اقتراب عيد الفطر المبارك… بلدية خالد بن الوليد تقوم باعمال تنظيف داخل المقبرة في بلدة ملكا

00:01

ولي العهد يشارك مصابين عسكريين مأدبة الافطار

وفيات
وفيات الأربعاء 3-4-2024وفيات الثلاثاء 2-4-2024عشائر الشوبك تنعى القاضي عبد القادر الطورةوفيات الاثنين 1-4-2024وفيات الأحد 31-3-2024