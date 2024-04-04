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تراجع أعداد السياح القادمين إلى الأردن بنسبة 9.6%

4 أبريل 2024
تراجع أعداد السياح القادمين إلى الأردن بنسبة 9.6%

وطنا اليوم:تراجعت أعداد السياح القادمين إلى الأردن بنسبة 9.6% مقارنة مع العام الماضي، حيث سجل 1.333 مليون سائح خلال الربع الأول من العام الحالي و1.476 مليون سائح بالفترة ذاتها من العام الماضي.
ووفقا لأرقام وزارة السياحة والاثار، وصل عدد سياح المبيت خلال الربع الأول من العام الحالي إلى 1.145 مليون سائح، فيما بلغ عدد زوار اليوم الواحد قرابة 188 ألف سائح.
وكان الدخل السياحي في الأردن ارتفع بنسبة 8.9%، حتى نهاية شباط 2024 مقارنة مع ذات الشهر من العام الماضي؛ ليبلغ 389.7 مليون دينار (549.6 مليون دولار).
وحقق الدخل السياحي خلال شهري كانون الثاني وشباط ارتفاعا بنسبة 4.5%، بتسجيله لما قيمته 782.6 مليون دينار (1.1 مليار دولار).


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