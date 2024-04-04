سفارة الإمارات في الأردن تنفذ مشروع زكاة فطر المقدم من الهلال الاحمر الاماراتي

وطنا اليوم:أشرفت سفارة الإمارات العربية المتحدة خلال شهر رمضان الفضيل على مشروع زكاة فطر بالأردن والمقدم من هيئة الهلال الأحمر الإماراتي.

وقد شارك المستشار حمد المطروشي القائم بأعمال السفارة عملية توزيع زكاة الفطر على المئات من الأيتام وذويهم في العاصمة عمّان والعديد من المناطق ومحافظات المملكة، وذلك في حديقة زها شرقي العاصمة عمّان.

وأكد القائم بالأعمال المطروشي في كلمة له أن المشروع يعكس عمق العلاقات الأخوية والمتميزة التي تجمع الشعبين الشقيقين وضمن المساعي الحميدة وأطر التعاون والتكافل الاجتماعي التي تهدف للوصول للفئات المستحقة وتمكينها في شهر رمضان الفضيل.

وأضاف بأن مشروع زكاة الفطر يأتي بالتعاون مع الاشقاء في الهلال الاحمر الاردني بالأضافة إلى المشاريع الخيرية والإنسانية الأخرى التي نفذتها المؤسسات والهيئات الخيرية التابعة للإمارات العربية المتحدة بالمملكة الأردنية الهاشمية.

وقد أشاد عدد من المستفيدين بدور السفارة والجمعيات الخيرية الإماراتية وتواصلها الفعّال مع المجتمع المحلي وتنفيذ المشاريع الرمضانية بأسلوب منظم وضمن أطر التعاون والتكافل الأخوي والإنساني.