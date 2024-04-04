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الملك يغادر أرض الوطن في زيارة خاصة

4 أبريل 2024
الملك يغادر أرض الوطن في زيارة خاصة

وطنا اليوم:غادر جلالة الملك عبدالله الثاني، الخميس، أرض الوطن في زيارة خاصة.


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