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06:21
بعث زيادة حجم الصادرات الزراعيه بين الاردن والسعودية
05:02
اتفاقية لادارة وتشغيل ساحه البضائع الخطره بالعقبة
04:25
الأوقاف تصرّح حول مصليات العيد بالأردن
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تخريج دورة القرأن الرمضانية رقم “4” في قيادة المنطقة العسكرية الشمالية
03:20
القيسي يبحث مع مجلس محافظة الكرك نسب انجاز المشاريع السياحية بالمحافظة
02:19
الاميره دانا فراس تبحث اجراءات مشروع دعم صمود التراث امام التغير المناخي
01:36
بيان صادر عن ديوان ابناء معان في عمان (بيت معان)
01:30
جامعة جدارا توقع اتفاقية شراكة مع شركة بلادور للحلول التقنية
01:25
ورشة تدريبة حول فن التفاوض في جامعة اليرموك
00:47
جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية تقيم إفطارًا خيريًا للأيتام
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الملك يغادر أرض الوطن في زيارة خاصة
4 أبريل 2024
وطنا اليوم:غادر جلالة الملك عبدالله الثاني، الخميس، أرض الوطن في زيارة خاصة.
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24 ساعة
06:21
بعث زيادة حجم الصادرات الزراعيه بين الاردن والسعودية
05:02
اتفاقية لادارة وتشغيل ساحه البضائع الخطره بالعقبة
04:25
الأوقاف تصرّح حول مصليات العيد بالأردن
03:22
تخريج دورة القرأن الرمضانية رقم “4” في قيادة المنطقة العسكرية الشمالية
03:20
القيسي يبحث مع مجلس محافظة الكرك نسب انجاز المشاريع السياحية بالمحافظة
02:19
الاميره دانا فراس تبحث اجراءات مشروع دعم صمود التراث امام التغير المناخي
01:36
بيان صادر عن ديوان ابناء معان في عمان (بيت معان)
01:30
جامعة جدارا توقع اتفاقية شراكة مع شركة بلادور للحلول التقنية
01:25
ورشة تدريبة حول فن التفاوض في جامعة اليرموك
00:47
جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية تقيم إفطارًا خيريًا للأيتام
00:15
مع اقتراب عيد الفطر المبارك… بلدية خالد بن الوليد تقوم باعمال تنظيف داخل المقبرة في بلدة ملكا
00:01
ولي العهد يشارك مصابين عسكريين مأدبة الافطار
وفيات
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جامعات
رأي وطنا اليوم
آراء واقلام
مجهر وطنا اليوم
شؤون اقتصادية
منوعات
اخبار الناس
اخبار فنية
ادب وثقافة
بنوك وشركات
ذاكرة الوطن
رياضة
شؤون برلمانية
شخصية و حوار
قامات وطنية
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سياسة الخصوصية
من نحن