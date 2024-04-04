مصدر أمني: النقاط المرورية مشمولة بقانون العفو العام 2024

وطنا اليوم:أكد مصدر أمني أن قانون العفو العام لسنة 2024 شمل إزالة كافة النقاط المرورية المسجلة على السائقين المرتكبين لمخالفات معينة حددها نظام النقاط المرورية.

وقال المصدر ، إن قانون العفو العام شمل كافة المخالفات والنقاط المرورية التي سجلت قبل تاريخ 19 آذار الماضي، وذلك عقب توجيه جلالة الملك الحكومة لإجراء عفو عام.

وتكمن أهمية نظام النقاط المرورية في المخالفات والعقوبات التي يجب تجنبها لعدم تسجيل أي نقطة في السجل المروري حيث تسري أحكامه لمكرري المخالفات ويتم تثبيت النقاط في السجل الخاص بالسائق من تاريخ تحرير المخالفة حضوريا.

وللنقاط المرورية 31 مخالفة، أبرزها مخالفة تجاوز الإشارة المرورية حمراء والضبط بشكلٍ وجاهي وقيادة المركبة بدون لوحات والقيادة تحت تأثير الكحول حيث يتم احتساب 6 نقاط في حق السائق والعديد من المخالفات المرورية المختلفة.

كما تسجل 4 نقاط في حال قيادة المركبة بطريقة متهورة أو استعراضية وتغيير المسرب بشكل مفاجئ أما استخدام الهاتف أثناء القيادة والقيادة بعكس السير فتسجل 3 نقاط.

وللسائق الذي وصل مجموع نقاطه إلى أقل من 16 نقطة حضور دورة تأهيلية اختيارية مرة واحدة سنويا، ويتم شطب 8 نقاط بعدها دون أي تكلفة على المواطن.

وفي حال وصل مجموع نقاط السائق في السجل 16-20 نقطة تسحب الرخصة 60 يوما، ومن 20-24 نقطة تسحب الرخصة 90 يوما، 24-28 نقطة تسحب الرخصة 120 يوما، 28 نقطة وأكثر تسحب الرخصة 180 يوما.

ويستطيع السائق الاستفسار عن عدد النقاط المرورية عبر التواصل مع الرقم التالي: 0770991751.

وفيما يلي نص المادة الخامسة من نظام النقاط المرورية الذي حدد المخالفات وعدد النقاط عليها:

قيادة المركبة بعكس الاتجاه المقرر على طرق مفصولة الاتجاهات بجزيرة وسطية (4 نقاط)

تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء (4 نقاط)

قيادة المركبة بسرعة تزيد على الحد المقرر بأكثر من (50)كم/ساعة (4 نقاط)

قيادة مركبة تحت تأثير الكحول أو أي من المؤثرات العقلية يفقد سائقها السيطرة على قيادتها أو تناول الكحول في أثناء القيادة (4 نقاط)

قيادة المركبة بصورة متهورة على الطريق (3 نقاط)

قيام سائق المركبة بالتجاوز الخاطئ في الحالات والأماكن التي يمنع التجاوز فيها (3 نقاط)

قيادة مركبة بعكس اتجاه السير أو مخالفة شواخص ممنوع المرور (3 نقاط)

وقوف المركبة بشكل مزدوج على الطرق داخل المدن (نقطة واحدة)

قيادة الدراجة الآلية دون ارتداء خوذة الرأس للسائق والراكب (نقطتان)

قيادة مركبة شحن يزيد وزنها الإجمالي عن الحد المقرر (نقطتان)

وبين النظام أنه وفي حال ارتكب السائق في الوقت ذاته أكثر من مخالفة من المخالفات الواردة في المادة الخامسة من النظام فتسجل بحقه النقاط المرورية المخصصة للمخالفة الأعلى.

وعرف نظام النقاط المرورية التي تم تفعيله في 2022 السجل بأنه ملف لكل سائق تسجل فيه النقاط المرورية وعدد مرات وقف العمل برخصة القيادة ومددها وأي معلومات عن مخالفات السير والحوادث المرورية التي ارتكبها السائق.

وتدون جميع النقاط المسجلة على السائقين المكررين للمخالفات الخطرة عبر سجل إلكتروني تسجل فيه جميع المعلومات اللازمة، مثل عدد النقاط وعدد مرات وقف العمل برخصة القيادة، ومددها، والمخالفات والحوادث المرورية التي ارتكبها السائق، لافتة النظر إلى أنه سيتم تثبيت النقاط المرورية من تاريخ تحرير المخالفة حضوريا.