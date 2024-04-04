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محامون اردنيون يدرسون رفع شكوى بحق سفير سابق بالسلطة الفلسطينية يشتم متظاهري الرابية

4 أبريل 2024
محامون اردنيون يدرسون رفع شكوى بحق سفير سابق بالسلطة الفلسطينية يشتم متظاهري الرابية

وطنا اليوم:يدرس محامون اردنيون رفع شكوى ضد القيادي في حركة فتح، السفير الفلسطيني السابق، أسامة العلي، والمقيم في عمان، بعد هجومه الشرس على المتظاهرين ضد السفارة الإسرائيلية في الأردن،
وهاجم العلي، في لقاء مع قناة “الحدث السعودية”، المتظاهرين أمام السفارة، ووصفهم بـ”الأبقار”، وصبية وفتية وفتيات يقومون بـ”هيصة في الشوارع يومين أو ثلاثة وتنتهي”.
وأضاف، “المتخلفين الأبقار اللي برقصوا في شوارع الأردن، مش شايفين اللي بصير في غزة، والا شايفين انتصارات في غزة؟”.
وأعرب نشطاء أردنيون عن غضبهم من التصريحات والإهانات التي أطلقها القيادي في حركة فتح، وطالبوا بتقديمه للمحاكمة بتهمة تحقير مواطنين أردنيين.


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