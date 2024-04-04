مذكرة تفاهم بين الأمن العام وأمانة عمان

وطنا اليوم:وقع مدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيدالله المعايطة، وأمين عمان الدكتور يوسف الشواربة، اليوم الخميس، في مبنى المديرية، مذكرة تفاهم لتعزيز سبل التعاون الاستراتيجي في المجالات المختلفة.

وأكد اللواء المعايطة أهمية أوجه التعاون الممتدة بين مديرية الأمن العام، وأمانة عمان، للارتقاء بجودة الخدمات الأمنية والمجتمعية المقدمة للمواطنين والمقيمين وبما يسهم باستدامتها وفق أفضل الممارسات.

وأشار مدير الأمن العام إلى سعي المديرية المستمر لتبادل الخبرات المختلفة بما يناسب احتياجات المجتمع، بالتعاون مع الهيئات والمؤسسات الرسمية والأهلية المختلفة، لاسيما أمانة عمان لتجسيد المزيد من الخطوات العملية التنموية ضمن أطر من الجهود الوطنية الرامية لإدامة الحياة الفضلى للمواطنين.

من جهته، أشار الشواربة إلى أن المذكرة تأتي امتدادا لسلسلة الجهود التعاونية المنفذة بين الجانبين بهدف النهوض بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يتوافق وترجمة الرؤى والتوجيهات الملكية في ضرورة تتكاتف كافة مؤسسات الدولة في هذا المجال، مثمنا دور مديرية الأمن العام في تعزيز المنظومة الأمنية والحفاظ على المقدرات الوطنية وتحسين نوعية الخدمات العامة المقدمة على أرض المملكة ضمن نهج تشاركي فعال.

يشار إلى أن الاتفاقية تضمنت توحيد الرؤى التعاونية بين الجانبين، لا سيما المتعلقة بمناحي الحياة اليومية للمواطنين بما يسهم بتأطيرها مع الحفاظ على أدور كل منهما ضمن جملة من الخدمات الأمنية والمجتمعية المثلى وفقا لأفضل الممارسات ذات العلاقة.