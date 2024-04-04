الخطوط الجوية التركية توقف بشكل نهائي جميع رحلاتها من وإلى إسرائيل

وطنا اليوم _أوقفت الخطوط الجوية التركية رحلاتها ذهابًا وإيابًا إلى إسرائيل حتى مارس 2025.وبحسب ما نشرت صحيفة SON MUHUR وترجمه موقع تركيا اليوم، ألغت الخطوط الجوية التركية ( THY ) رحلاتها إلى إسرائيل حتى مارس 2025 .





كما أعلنت شركات الطيران العالمية أنها علقت رحلاتها إلى تل أبيب بسبب الصراعات في إسرائيل.





وأعلنت شركة طيران دولية أخرى أنها أوقفت رحلاتها إلى إسرائيل.

وقد تم اتخاذ هذا القرار بسبب المخاوف الأمنية والصراعات المتزايدة في إسرائيل. أعلنت شركات الطيران أنها علقت رحلاتها إلى تل أبيب وسيسري ذلك حتى مارس 2025.





كما يتم تحذير الركاب من اتباع إرشادات شركات الطيران الخاصة بهم لإعادة النظر في خطط السفر والبحث عن خيارات بديلة.

ويذكر أن هذه القرارات قد تستمر حتى يتحسن الوضع الأمني في إسرائيل .