الشاباك : اعتقلنا خلية خططت لعمليات بينها قتل بن غفير

وطنا اليوم:أعلن جهاز الأمن العامّ الإسرائيليّ (الشاباك)، اعتقال خلية أعضاؤها من مدينة رهط في النقب، والضفة الغربية قال إنها خططت لتنفيذ عمليات في إسرائيل، من بينها قتل وزير الأمن القوميّ، إيتمار بن غفير بـصاروخ “RBG”، وخطف جنود وتنفيذ عملية في المطار.

وقال الشاباك في بيان إنه “في إطار نشاط مشتَرك لجهاز الأمن العامّ، واللواء الجنوبي للشرطة الإسرائيلية والجيش الإسرائيلي، تم الكشف عن بنية تحتية تتكون من (فلسطينيو مناطق 48) وفلسطينيين من سكان الضفة، تآمروا لتنفيذ عمليات في إسرائيل.