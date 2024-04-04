حزب الصهيونية: سندعم بكل الطرق الاستيطان بغزة

وطنا اليوم:قال عضو الكنيست عن حزب الصهيونية الدينية تسفي سكوت إن حزبه سيدعم كل طريقة ممكنة من أجل الاستيطان في قطاع غزة.

وفي أكثر من مناسبة صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن إعادة الاستيطان في قطاع غزة في الوقت الحالي أمر غير واقعي.

وفي حرب يونيو/حزيران 1967 احتلت إسرائيل قطاع غزة، ثم انسحبت منه وفككت مستوطناتها فيه عام 2005.

وتعتبر الأمم المتحدة الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي المحتلة غير قانوني، وتدعو إسرائيل إلى إنهائه، لكن دون جدوى، محذرة من أنه يقوض فرص معالجة الصراع وفقا لمبدأ حل الدولتين

كما ذكرت القناة 14 الإسرائيلية عن وزير الاتصالات شلومو كرعي ، اليوم الخميس ، ان دعوة الوزير بمجلس الحرب الإسرائيلي بيني غانتس للانتخابات هي انخراط في سياسات ضيقة في خضم الحرب.

واضاف ربما كانت هذه هي أصعب حرب تخوضها إسرائيل في تاريخها .

مشيرا الى انه بدلا من الدعوة للانتخابات كان على غانتس التفكير في كيفية احتلال رفح.