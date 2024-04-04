كلية طب الأسنان بجامعة البترا تعقد فعاليات اليوم المفتوح لطلبتها

وطنا اليوم:نظمت كلية طب الأسنان في جامعة البترا اليوم العلمي المفتوح لطلبة الكلية، تحت رعاية عميد الكلية الأستاذ الدكتور فراس السليحات، وأقيمت الفعالية في مسرح مركز الدراسات الدوائية في الجامعة.

ورحب السليحات بالحضور من طلبة الكلية والمشاركين مشيداً بدور الطلاب وأعضاء الهيئة التدريسية في بناء مجتمع تعليمي ديناميكي ومبدع.

وأكد السليحات أن الأيام العلمية المفتوحة لطلبة كلية طب الأسنان تعتبر مناسبة أساسية لتعزيز المعرفة وتطوير المهارات في المجال. معتبرًا أنها توفر فرصة للطلاب للتفاعل مع المختصين والباحثين المتميزين في مجال طب الأسنان، وتعرض لهم أحدث التقنيات والابتكارات في هذا المجال.

وقال السليحات: “تمنح الأيام العلمية الفرصة للطلاب لبناء شبكات مهنية قوية، وتبادل الخبرات مع زملائهم من الطلاب وأصحاب الاختصاص في مجال طب الأسنان، ما يسهم في تعزيز فهمهم العميق لمجال طب الأسنان وتطوير مسارهم المهني بشكل أفضل”.

وقدمت الدكتورة آلاء منصور محاضرة عن “المسارات المستقبلية لطبيب الأسنان” مستعرضة فرص النجاح والتميز في تخصص طب الأسنان. وقدم اختصاصي المعالجة التحفظية الدكتور سلام أبو عرقوب محاضرة تناولت كيفية التغلب على التحديات المهنية التي قد يواجهها طبيب الأسنان.

وقدم الدكتور عبد الهادي ليمون شرحًا عن الخدمات والدورات التي يقدمها المركز التدريبي التابع للشركة، بالإضافة إلى تقديم قسيمة تدريب مجانية لخمسة وعشرين طالبًا، لدعم روح التعلم وتطوير الكفايات السريرية والعملية لدى طلاب طب الأسنان.

وفي تقدير لمساهمتهم الفعّالة، قدم عميد الكلية الدروع التكريمية للدكتورة آلاء منصور، والدكتور سلام أبو عرقوب، والمهندس محمد أبو عوض، وشركة المنشور لتوريد المستلزمات الطبية، والدكتور عبد الهادي ليمون، وشركة Dental Training Hub

كما قامت شركة المنشور بتقديم جائزة رمزية للطالبة جنى القيسي تكريماً لجهودها في توثيق تجربتها في الكلية على وسائل التواصل الاجتماعي.

تجسدت هذه الفعالية في تعزيز التفاعل الإيجابي، وتبادل الخبرات بين أعضاء هيئة التدريس والطلاب وأصحاب العلاقة في القطاع الخاص في المجالات المتنوعة ذات العلاقة بمهنة طب الأسنان، وهو ما يعكس التزام الكلية بتطوير القدرات والمهارات لطلابها، ليكونوا قادرين على مواجهة تحديات سوق العمل وتحقيق النجاح في مجال طب الأسنان.

وقد شهدت هذه الفعالية حضور عدد من الضيوف المهمين والداعمين، بما في ذلك الدكتور عبد الهادي ليمون، المدير العام لشركة Dental Training Hub، والمهندس محمد أبو عوض ممثلاً عن شركة منشور لتوريد المستلزمات الطبية.

وشهدت الفعالية

حماسًا ومشاركة واسعة من قبل أعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية والطلاب.

وتخللت الفعالية العديد من الفقرات الملهمة والمثيرة للاهتمام.