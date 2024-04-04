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46 دينارا سعر الذهب عيار 21 في السوق المحلية

4 أبريل 2024
46 دينارا سعر الذهب عيار 21 في السوق المحلية

وطنا اليوم:بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21، الأكثر رغبة من المواطنين في السوق المحلية، اليوم الخميس، عند 46 ديناراً لغايات البيع من محلات الصاغة، مقابل 44 ديناراً لجهة الشراء.
وحسب النشرة اليومية التي أصدرتها النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، بلغ سعر الغرام الواحد من الذهب عياري 24 و18 لغايات البيع من محلات الصاغة 53 و 41.20 ديناراً على التوالي.


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