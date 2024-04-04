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اقبال شديد على ترخيص المركبات بعد شطب المخالفات بالعفو العام

4 أبريل 2024
اقبال شديد على ترخيص المركبات بعد شطب المخالفات بالعفو العام

وطنا اليوم:تشهد مراكز ترخيص السواقين والمركبات اليوم الخميس اقبالا شديدا من قبل المواطنين على ترخيص مركباتهم، وفق مصدر أمني.
وقال المصدر إن الاقبال الكبير من قبل المواطنين على الترخيص، جاء بعد سريان العفو العام وشطب المخالفات المرورية عن المركبات والسائقين.
وكان سرى مفعول العفو العام يوم أمس الاربعاء، وشطبت المخالفات المرورية عن المركبات بموجب قانون العفو.
وأكد نائب أمين عمّان محمد رسمي القيسي، الأربعاء أنه سيتم البدء بشطب مخالفات السير المشمولة بالعفو العام اليوم.
مصدر في إدارة ترخيص السواقين والمركبات، قال إنّ العفو العام يشمل مخالفات السير فقط ولا يشمل غرامات التأخير الترخيص.
وصدرت إرادات ملكية سامية بالموافقة على 4 قوانين عفو عام منذ تولي جلالة الملك عبدالله الثاني سلطاته الدستورية بتاريخ 7 شباط/فبراير 1999، كان أولها في العام 1999، والثاني في العام 2011، والثالث في العام 2019، والرابع في 2024.
ويعد هذا العفو العام رقم 18 بتاريخ المملكة الأردنية الهاشمية منذ تاريخ العفو العام الأول عام 1924.


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