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الأمن: وفاة سائق تريلا على طريق اوتستراد عمان الزرقاء

4 أبريل 2024
الأمن: وفاة سائق تريلا على طريق اوتستراد عمان الزرقاء

وطنا اليوم:كشف النقيب سفيان العتوم من الدوريات الخارجية ان الدوريات تعاملت صباح اليوم مع تدهور مركبة شحن محملة بالمواد الغذائية على طريق اوتستراد عمان الزرقاء، نتج عنها حالة وفاة واصابة في الموقع.
وأضاف العتوم خلال التقرير المروري على اذاعة الأمن العام، ان الدوريات تعاملت خلال ال 24 ساعة الماضية مع حادث تصادم بين مركبتين على طريق اوتستراد المفرق جابر، دون اصابات.
وقال ان الدوريات تعاملت كذلك مع عدد من حالات الانسانية أبرزها حل مشاكل المركبات المتعطلة على الطرق الخارجية.


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