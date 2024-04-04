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مقتل 5 رجال أمن إيرانيين بهجمات جنوب شرق البلاد

4 أبريل 2024
مقتل 5 رجال أمن إيرانيين بهجمات جنوب شرق البلاد

وطنا اليوم:ذكرت وسائل إعلام رسمية إيرانية يوم الخميس أن مسلحين قتلوا ما لا يقل عن خمسة من أفراد الأمن الإيرانيين وأصابوا عشرة آخرين في هجومين منفصلين استهدفا منشآت عسكرية في جنوب شرق إيران.
وأوضحت التقارير أن الهجومين اللذين شنهما مسلحون من جماعة (جيش العدل) استهدفا خلال الليل مقرات للحرس الثوري الإيراني في راسك وتشابهار بإقليم سستان وبلوشستان.
وأشارت التقارير إلى مقتل ثمانية مسلحين على الأقل خلال تبادل إطلاق النار مع قوات الأمن.
واستهدفت إيران في يناير كانون الثاني قاعدتين للجماعة في باكستان بالصواريخ، وهو ما قوبل برد عسكري سريع من إسلام اباد التي استهدفت من قالت إنهم مسلحون انفصاليون في إيران.


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