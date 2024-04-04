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واتساب يعود للعمل بعد تعطله في دول من بينها الأردن

4 أبريل 2024
The WhatsApp messaging application is seen on a phone screen August 3, 2017. REUTERS/Thomas White

وطنا اليوم:عاد تطبيق “واتساب” للعمل بعد بلاغات عن تعطله لعدة ساعات في دول من بينها الأردن.
وشكا العديد من المواطنين من تعطل حساباتهم على تطبيق التواصل الاجتماعي “واتساب”.
وذكروا أن تطبيق “واتساب” تعطل بشكل كامل عبر أجهزة الحاسوب، فيما توقف عن إرسال واستقبال الرسائل عبر تطبيقات الهواتف الذكية.
وفي السياق، أفاد موقع تتبع أعطال المواقع الإلكترونية “داون ديتكتور” بتعطل حسابات آلاف من مستخدمي تطبيق واتساب المملوك لشركة ميتا بلاتفورمز الأربعاء.
وقد أبلغ ما يزيد على 17 ألفاً من مستخدمي واتساب عن تعطل حساباتهم، في عدة دول من بينها الأردن.
كما أبلغ أكثر من 30 ألف مستخدم في الهند وأكثر من 67 ألفاً في بريطانيا و95 ألفاً في البرازيل عن مشكلات في المنصة، وفق رويترز.


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