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قوات الاحتلال تداهم خيام المعتكفين داخل المسجد الأقصى

4 أبريل 2024
قوات الاحتلال تداهم خيام المعتكفين داخل المسجد الأقصى

وطنا اليوم:داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر الخميس، خيام المعتكفين في باحات المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة، واعتقلت أربعة منهم.
وقال شهود عيان، إن شرطة الاحتلال فتشت خيام المعتكفين، واعتقلت أربعة منهم.
وتعمل قوات الاحتلال على إخلاء المعتكفين من المسجد الأقصى المبارك؛ لإتاحة المجال للمستوطنين باقتحام المسجد في صباح اليوم التالي.


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