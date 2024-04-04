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الجيش الأمريكي: اعترضنا صاروخ بالستي ومسيرتين ودمرنا منصة صواريخ حوثية داخل الأراضي اليمنية

4 أبريل 2024
الجيش الأمريكي: اعترضنا صاروخ بالستي ومسيرتين ودمرنا منصة صواريخ حوثية داخل الأراضي اليمنية

وطنا اليوم_قال الجيش الأميركي إن قوات القيادة المركزية تمكنت اعتراض صاروخ بالستي ومسيّرتين تستهدفان مدمرة أميركية ، كما قامت بتدمير منظومة صواريخ أرض-جو في منطقة خاضعة لسيطرة الحوثيين في اليمن.

وأضاف الجيش الأميركي أنه دمر صاروخا بالستيا مضادا للسفن وطائرتين مسيرتين أطلقها الحوثيون، مشيرا إلى أنه لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار.

وقالت القيادة المركزية في بيان إنه: بين حوالي الساعة 3:49 إلى 10:00 صباحًا (بتوقيت صنعاء) في 3 أبريل، نجحت قوات يو إس إس جرافلي (DDG 107) وقوات القيادة المركزية الأميركية (CENTCOM) في الاشتباك وتدمير صاروخ باليستي متجه مضاد للسفن (ASBM) ومنظومتين جويتين UAS) أطلقها الإرهابيون الحوثيون المدعومين من إيران من اليمن باتجاه السفينة الأميركية USS Gravely في البحر الأحمر.”

وأضاف البيان: “لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار من قبل السفن الأميركية أو التحالف أو السفن التجارية.”

بالإضافة إلى ذلك، خلال هذا الإطار الزمني، دمرت قوات القيادة المركزية الأميركية نظامًا متنقلًا لصواريخ أرض-جو في الأراضي التي يسيطر عليها الحوثيون.

وتبين أن هذه الأنظمة تمثل تهديدًا للقوات الأميركية وقوات التحالف والسفن التجارية في المنطقة.

وختم البيان بالقول: “تلتزم القيادة المركزية الأميركية بحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية أكثر أمانًا وأمانًا لسفن التحالف والسفن التجارية.”


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