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الاحتلال يعزز الحراسة في سفاراته وممثلياته بأنحاء العالم

4 أبريل 2024
الاحتلال يعزز الحراسة في سفاراته وممثلياته بأنحاء العالم

وطنا اليوم_قالت وسائل إعلام عبرية، الأربعاء، إنه “تقرر تعزيز الحراسة في السفارات والممثليات الاسرائيلية في أنحاء العالم تحسبا لهجوم إيراني محتمل”، وذلك في أعقاب تصفية المسؤولين الايرانيين الكبار في دمشق أول أمس، في عملية منسوبة لـ”إسرائيل”.


وقالت مصادر أمنية لـ/هيئة البث العامة الإسرائيلية/، إن “هناك دولا مع مستوى خطر عالٍ وأخرى مع مستوى خطر أقل، ولكل دولة تم تحديد حزمة حماية تناسبها”.


كما حذرت هيئة “السايبر” الوطنية التابعة للاحتلال، من مغبة التعرض لهجمات سايبرية ايرانية قُبيل ما يسمى بـ”يوم القدس” بعد غد الجمعة.


وأعلنت الهيئة، أن “الهجمات قد تشمل تشويه مواقع الكترونية وتشويش عمل أجهزة كهربائية منزلية ونشر معلومات كاذبة”.


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