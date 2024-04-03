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مندوباً عن الملك وولي العهد…. العيسوي يعزي عشيرة الطورة

3 أبريل 2024
مندوباً عن الملك وولي العهد…. العيسوي يعزي عشيرة الطورة

وطنا اليوم – مندوباً عن جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي واجب العزاء إلى عشيرة الطورة بوفاة القاضي الدكتور عبدالقادر اسماعيل الطورة، عضو المحكمة الدستورية الاردنية وقاضي محكمة التمييز سابقاً.

ونقل العيسوي، خلال زيارته اليوم الأربعاء بيت عزاء الفقيد، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذوي المرحوم، سائلا الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته.

كما قدم واجب العزاء إمام الحضرة الهاشمية الدكتور أحمد الخلايلة.


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