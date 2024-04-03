“67.4 “مليون دولار قيمه شهادات منشا صناعه اربد الشهر الماضي



وطنا اليوم- بلغت القيمة الكلية لشهادات المنشأ الصادرة عن غرفة صناعة إربد لشهر آذار الماضي 67.4 مليون دولار، مقارنة بشهادات المنشأ الصادرة للشهر ذاته من عام 2023 والتي بلغت حوالي 74.8 مليون دولار، بنسبة إنخفاض بلغت 9.8 بالمئة.



وبحسب تقرير لغرفة صناعة، اليوم الأربعاء، بلغ عدد شهادات المنشأ الصادرة من غرفة صناعة إربد لشهر آذار الماضي 1120 شهادة مقارنة مع 875 شهادة للفترة نفسها من العام السابق.



وحافظ قطاع المحيكات والجلديات على مركز الريادة في القطاعات التصديرية بتصدير ما قيمته 56.69 مليون دولار رغم تراجعه الشهر الماضي بنسبة 13.3 بالمئة، تلاه قطاع المواد التموينية بصادرات بلغت 3.65 مليون دولار، ثم قطاع الصناعات العلاجية واللوازم الطبية بصادرات قيمتها 2.77 مليون دولار، في حين توزعت باقي الصادرات على قطاعات الصناعات الكيماوية ومستحضرات التجمييل والهندسية والكهربائية والتعدينية والإنشائية والتغليف والورق والكرتون والبلاستيكية.



وقال رئيس الغرفة، هاني أبو حسان، إن صادرات المحافظة إلى الولايات المتحدة شكلت حوالي 62.3 بالمئة من الصادرات الكلية للمحافظة، تلاها الإتحاد الأوروبي ثم الدول العربية، مبينًا نمت صادرات المحافظة ما قيمته 7.6 مليون دولار بحسب إتفاقية الدول العربية، فيما توزعت باقي الصادرات على كندا ودول جنوب شرق آسيا ودول أخرى حول العالم.



وذكر أبو حسان أن الإنخفاض بالصادرات يعزى بسبب رئيس إلى إنخفاض صادرات المحيكات التي انخفضت مساهمتها من 87 بالمئة إلى 84 بالمئة من إجمالي الصادرات الصناعية لمحافظة إربد، وأن صادرات غرفة صناعة إربد وفقًا للإتفاقيات التجارية بلغت 71.5 بالمئة من إجمالي الصادرات.



وبين أبو حسان أن ما حدث من زيادة في الصادرات الوطنية خلال العامين الماضيين ليس فقاعة، داعيًا لبذل المزيد من الجهود للمحافظة على زخم الصادرات الذي شهده الأردن، خصوصًا وأن الأردن يمتلك العديد من الفرص والإمكانيات التي تؤهله.