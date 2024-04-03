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“المجموعة الاردنية” تدعم ذوي الاعاقه بالكراسي المتحركه

3 أبريل 2024
“المجموعة الاردنية” تدعم ذوي الاعاقه بالكراسي المتحركه


وطنا اليوم- نظمت المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية، ضمن برنامجها للعام الثاني على التوالي (أنشطة دعم المجتمعات المحلية) المبادرة الإنسانية الثانية، التي أستهدفت ذوي الإعاقة من المجتمعات المحلية التابعة للمناطق الحرة والمناطق التنموية.

وبحسب بيان المجموعة اليوم الأربعاء، شملت المبادرة التي أشرفت على تنفيذها اللجان الميدانية بالمجموعة الأردنية والمخصصة لهذه الغاية بالتعاون والتنسيق مع مديريات ومكاتب التنمية الإجتماعية التي تتبع لها الفئات المستهدفة من المبادرة، توزيع الكراسي المتحركة على المحتاجين، وذلك ضمن استراتيجية المجموعة لمسؤوليتها الإجتماعية تجاه مجتمعاتها المحلية.

وأعربت مديريات ومكاتب التنمية الإجتماعية والمستفيدون من هذه المبادرة عن شكرهم وتقديرهم للمجموعة الأردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية وذراعها الإنساني لما تقوم به من جهود إنسانية حثيثة تستهدف التخفيف عن معاناة المحتاجين.

وقال رئيس مجلس الإدارة، المهندس صخر العجلوني، إن عدد المستفيدين من المبادرات ضمن المرحلتين الأولى والثانية والتي نفذت خلال الفترة (2023 – 2024) بلغ أكثر من 550 شخصًا من مختلف المجتمعات المحلية، حيث شملت مبادرة هذا العام 7 مناطق وهي: الرويشد، الضليل، الحلابات، الطافح، أم الرصاص، السويمة، عجلون وقراها موزعة على 5 محافظات، تمثل المجتمعات المحلية المحيطة بالمناطق الحرة والمناطق التنموية.


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