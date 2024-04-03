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الهيئه الهاشميه للمصابين العسكريين تزور مصابين عسكريين في اربد وعجلون

3 أبريل 2024
الهيئه الهاشميه للمصابين العسكريين تزور مصابين عسكريين في اربد وعجلون

وطنا اليوم- زار رئيس فرع الهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين لإقليم الشمال، غالب الرحامنة، يرافقه مجموعة من العاملين في الفرع، اليوم الأربعاء، عددًا من المصابين العسكريين في محافظتي إربد وعجلون.

وتأتي هذه الزيارات إستمرارًا لحملة شهر رمضان التي تنفذها الهيئة سنويًا والمتضمنة زيارة عدد من المصابين العسكريين من أعلى المعدلات التقييمية للإصابات المسجلة لدى الهيئة موزعين على المحافظات كافة.


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