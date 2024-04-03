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إتلاف 138كغم من اللحوم المجمدة بإربد

3 أبريل 2024
إتلاف 138كغم من اللحوم المجمدة بإربد

وطنا اليوم:أتلف فرع المؤسسة العامة للغذاء والدواء في محافظة إربد 138كيلوغراما من اللحوم المجمدة منذ بداية العام الحالي.
وقالت المؤسسة اليوم الأربعاء، إن اللحوم المتلفة ضبطت بمنشأتين بعد تذويبهما لحوما مجمدة وبيعها على أساس أنها طازجة، مبينة أن هناك انخفاضا بعدد المخالفات مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، حيث أتلفت المؤسسة 340 كيلوغراما من اللحوم المجمدة ضُبطت في 6 منشآت.
وأشارت المؤسسة إلى أن حملاتها التفتيشية مستمرة، وأنها لن تتهاون مع أي تجاوزات تمس صحة الغذاء وسلامته، وستتخذ أشد الإجراءات بحق المنشآت التي تخالفها للأنظمة والتعليمات المعتمدة، داعية المواطنين إلى إبلاغ المؤسسة عن أي ملاحظة أو شكوى يتم رصدها بهذا الخصوص


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