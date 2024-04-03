رؤية عمان تنفي تحويل حديقة عامة في عبدون إلى مجمع تجاري

وطنا اليوم:بدأت شركة رؤية عمان للتطوير والاستثمار، بمشروع جديد يحوّل قطعة أرض تملكها أمانة عمان في منطقة عبدون الشمالي، إلى حديقة عامة على صيغة مشروع استثماري يضم محال تجارية وممرات للمشاة وساحات ترفيهيه ومسارح ومكتبة عامة ومراكز أطفال وكبار السن.

ونفت الشركة على لسان مديرها التنفيذي مصطفى أبو غوش، اتهامات مجاورين التي يقولون إنها ستتحول إلى منطقة تجارية، إذ يبدي الأهالي مخاوفهم من زيادة الاكتظاظ في المنطقة جراء زيادة عدد مرتادي الحديقة ما إذا كانت تحوي محال تجارية كبيرة.

وكرر الأهالي مطالبهم وعرائضهم بشأن إيقاف المشروع من خلال عرائض موقعة وموجهة إلى أكثر من جهة حكومية.

وأكدت الشركة المنفذة أن المشروع يأتي ضمن عمل شركة رؤية عمان للتطوير والاستثمار، ويقوم على نظام الـ(BOT) والذي يقوم على فكرة تمويل وتطوير المشروع من قبل مطور مستثمر ضمن عقد محدد المدة ينتهي بتمليك مالك الأرض (امانة عمان) المنشأة.

إلى ذلك بينت الشركة أن هذا المشروع ليس الأول من نوعه الذي تقوم بتويره ضمن مهامها بتنفيذ استراتيجية أمانة عمان الكبرى (2022-2026) والتي تهدف إلى رفع جودة الحياة والبيئة وذلك من خلال إنشاء وتطوير وإعادة تاهيل الحدائق والمتنزهات.

وأكد الشركة على لسان مديرها، أن الحديقة لم تكن في السابق حديقة عامة، وإنما حديقة خاصة استأجرتها إحدى كبريات الشركات لترفيه موظفيها، وبينما عادت الأرض إلى الأمانة فكرت باستثمارها من خلال مستثمر.

وأوضح أبو غوش أن المشروع يهدف إلى تفعيل دور الحديقة المجتمعي والثقافي من خلال تجهيز مجموعة من المساحات التي ستستضيف الفعاليات الثقافية وعقد ورشات العمل والدورات لصغار السن في المسرح والدراما