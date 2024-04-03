قطر تدعو إلى فرض وقف دائم لإطلاق النار في غزة

وطنا اليوم:قال رئيس الوزراء، وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن، الأربعاء، إن نقطة الخلاف الرئيسية في محادثات وقف إطلاق النار في قطاع غزة اليوم هي عودة النازحين إلى بعض المناطق في القطاع.

وأوضح بن عبد الرحمن “نبذل قصارى جهدنا للتوصل إلى اتفاق لوقف النار في قطاع غزة لكن النتيجة بيد الأطراف”، معربا عن أمله بأن تمثل قرارات محكمة العدل الدولية بداية لوقف دائم لإطلاق النار.

ودعا المسؤول القطري المجتمع الدولي لتحمل مسؤوليته وفرض وقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة، مجددا التأكيد على موقف الدوحة الداعي لتسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية، وعلى التزام بلاده” منذ البداية بعملية المفاوضات من أجل إطلاق سراح الرهائن وإنهاء الحرب في قطاع غزة”.

وترعى قطر مع الولايات المتحدة ومصر منذ أسابيع، محادثات في العاصمة الدوحة في مسعى لتأمين هدنة بين إسرائيل وحماس.