الهندي يستقبل سفيرة دولة رواندا لدى الاردن لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين

وطنا اليوم_استقبل رئيس لجنة السياحة والتراث في مجلس الاعيان ، العين المهندس عبدالحكيم محمود الهندي ، اليوم الاربعاء ، سفيرة دولة رواندا لدى الاردن Urujeni Bakuramutsa ، لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين.





واعرب العين الهندي عن مدى امتنانه وتقديره لهذه الزيارة ، مؤكدا اهمية سبل تعزيز علاقات التعاون بين البلدين في مختلف المجالات خاصة السياحية منها ، بالاضافة الى بحث المشاريع المشتركة بما يخدم مصلحة البلدين



وناقش الهندي عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك ، والجهود الملكية تحت ظل جلالة الملك عبدالله الثاني المعظم ، المبذولة لحل الصراعات وتكريس الاستقرار والأمن لدى فلسطين ، لافتاً الى تأثر الاردن سياحياً بشكل سلبي في الاونة الاخيرة جراء هذه الاوضاع







بدورها اشادت سعادة السفيرة بالدور الكبير الذي يقوم به جلالة الملك عبدالله الثاني لتحقيق السلام في المنطقة، وعودة الأمن والاستقرار إليها، وحرص بلادها على تعزيز علاقتها مع الاردن ومختلف الدول العربية ، وتمتين التعاون المشترك بين البلدين الصديقين