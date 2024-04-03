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الصفدي يؤكد دعم الأردن للجهود المستهدفة لحل الأزمة اليمنية

3 أبريل 2024
الصفدي يؤكد دعم الأردن للجهود المستهدفة لحل الأزمة اليمنية

وطنا اليوم:أجرى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، اليوم، اتصالاً هاتفياً مع وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني الدكتور شائع محسن الزنداني، هنأه خلاله بتعيينه وزيراً للخارجية في الجمهورية اليمنية الشقيقة، وتمنى له التوفيق في خدمة مصالح اليمن الشقيق.
وبحث الوزيران العلاقات الثنائية، والجهود المبذولة للتوصل لحل للأزمة اليمنية، يضمن وحدة اليمن واستقراره وسلامة أراضيه، ويلبي طموحات وتطلعات الشعب اليمني الشقيق في الأمن والسلام والازدهار. ‎
وأكد الصفدي حرصه للعمل مع نظيره اليمني لتعزيز العلاقات الثنائية، ودعمه للجهود المستهدفة لحل الأزمة اليمنية.


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