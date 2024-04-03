الأكاديمية الدولية للصحة المجتمعية ( اياف) والشركة الوطنية للتشغيل والتدريب توقعان مذكرة تفاهم وملحق لها

وطنا البوم – وقعت الأكاديمية الدولية للصحة المجتمعية ( اياف) مذكرة تفاهم مع الشركة الوطنية للتشغيل والتدريب وكذلك توقيع ملحق لهذه المذكرة بخصوص استحداث مشغل تدريبي في مجال الصحة والسلامة المهنية في مجمع الشركة الوطنية للتشغيل والتدريب بمدينة العقبة، ووقع المذكرة بحضور كلاً من رئيس مجلس ادارة الأكاديمية الدكتور مهند النسور ومدير الشركة السيد ماجد حباشنة نيابة عن الأكاديمية الدكتور محمد الطراونة المدير التنفيذي للأكاديمية وعن الشركة الوطنية للتدريب والتشغيل مديرها العام العقيد نواف السرحان .

ويأتي توقيع هذه المذكرة وملحقها تجسيداً لسعى الأكاديمية الدولية للصحة المجتمعية (اياف) الى مأسسة وديمومة برامج الصحة والسلامة المهنية لما لها من أهمية في الحفاظ على صحة العامل في مكان عمله من خلال ممارسات فضلى دعا لها جلالة الملك على الدوام ، كما تتطلع اياف الى تجذير الشراكة بين القطاع العام والخاص لما لها من مردود على نوعية الإداء والمنتج ودعماً لعجلة الإقتصاد، وقد ارتأت اياف البدء في توجهها الإستراتيجي في مجال السلامة والصحة المهنية الى البدء من مدينة العقبة والجنوب الأردني لما لهذه المنطقة من أهمية وخصوصية في مجال الصناعة والتجارة الأردنية، وبناءاً على هذا التوجه فقد تم اطلاق ائتلاف نوعي مع الشركة الوطنية للتشغيل والتدريب التي تدار من قبل القوات المسلحة الأردنية، لتبدأ المسيرة المشتركة من خلال تجهيز مشغل ومركز تدريبي في مجال السلامة والصحة المهنية في المجمع الرئيسي للشركة الوطنية للتشغيل والتدريب في العقبة بهدف تعزيز وبناء قدرات المهنيين ببرامج تدريب مستمرة اضافة الى برامج القيادة والادارة في هذا المجال وحسب التخصصات المختلفة، واستكمالاً للرؤية التي تمثل خارطة العمل للائتلاف للسعي الى بناء شراكات استراتيجية مع المؤسسات المعنية لتوسيع نطاق العملية وتسريع العملية التنفيذية للسير قدماً في برامج الشراكات مع هذه المؤسسات، بهدف الاستثمار في الاستعداد والجاهزية والتعاون والبدء في الاجراءات التنفيذية.