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هل يتصادف عيد الفطر المبارك مع هطول الأمطار

3 أبريل 2024
هل يتصادف عيد الفطر المبارك مع هطول الأمطار

وطنا اليوم:تتفق كافة الدراسات الفلكية على أن عيد الفطر لهذا العام سيُصادف يوم الأربعاء 10 نيسان/ ابريل 2024، أي خلال فصل الربيع الذي يوصَفُ مُناخياً بأنه فترة إنتقالية بين الشتاء والصيف، ويمتاز بكثرة التقلبات الجوية وتذبذب درجات الحرارة بين الصعود والهبوط.
ومع اقترابنا أكثر فأكثر من عيد الفطر، تكثُر التساؤلات حول نوع الملابس المُناسبة لعيد الفطر، هل ستكون ملابس ربيعية خفيفة أم شتوية دافئة؟

شراء ملابس عيد الفطر مبكرا
تبدأ بعض العائلات بإعداد ميزانيات ملابس العيد قبل شهر رمضان، والبعض يبدأ بالفعل بشراء ملابس عيد الفطر مبكرا لعدة أسباب منها:
اتساع فرصة الاختيار بالمفاضلة بين تشكيلات واسعة من الملابس المعروضة قبل أن تتناقصها بفعل عمليات الشراء.
الحصول على أفضلية الأسعار الى حد ما على اعتبار أنه كلما اقترب العيد تناقصت الكميات وتزايدت الأسعار.
الابتعاد عن زحمة الأسواق باعتبار أن كلما اقترب العيد تشهد الأسواق زحاما متزايدا.
التفرغ للعبادة في أيام رمضان.

ملابس عيد الفطر 2024 في الأردن..ربيعية أم شتوية؟
حول ذلك تشير آخر مخرجات الخرائط الجوية لا سيما تلك المتخصصة بالتوقعات متوسطة المدى، إلى وجود احتمالية لاندفاع كتلة هوائية باردة نسبياً نحو المملكة في الأيام الأخيرة من شهر رمضان المبارك، ستؤدي إلى حدوث انخفاض على درجات الحرارة بحيث تعود درجات الحرارة إلى معدلاتها الطبيعية وربما أقل من ذلك.
ويسود طقس بارد نسبياً ورطب نهاراً وبارد ليلاً، مع وجود احتمالية لهطول زخات متفرقة من الأمطار في بعض المناطق، وفقا لموقع طقس العرب.
وتشير ذات البيانات الجوية، إلى احتمالية أن تتمدد بقايا تأثير الكتلة الهوائية الباردة نسبياً إلى أول أيام عيد الفطر المبارك، حيث تشير التوقعات الأولية أن الطقس في أول أيام عيد الفطر المبارك سيكون بارداً نسبياً في ساعات النهار مع ظهور كميات من السحب على ارتفاعات مختلفة.
وتوجد فرصة لبعض الأمطار المتفرقة في بعض المناطق، بينما تستقر الأجواء تدريجياً بقية أيام عيد الفطر المبارك مع ارتفاع تدريجي على درجات الحرارة.


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